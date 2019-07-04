رياضة | دجانيني يصل جدة للإنضمام إلى تدريبات الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر دجانيني يصل جدة للإنضمام إلى تدريبات الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير سعودية، عن عودة دجانيني تفاريس إلى الفريق الأول لكرة القدم بنادي أهلي جدة، اليوم، للإنضمام إلى تدريبات الفريق.

وذكرت صحيفة "الرياضية" السعودية، أن تفاريس سيصل اليوم إلى جدة، بعد إنتهاء فترة إجازته، التي منحتها له إدارة الفريق.

ويذكر أن تدريبات الراقي انطلقت مطلع الأسبوع الجاري، استعدادًا للموسم الجديد، حيث يسعى الراقي لإنطلاقة قوية في الدوري تساعده على العودة من جديد لمنصات التتويج.