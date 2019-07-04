رياضة | التاريخ يُرجح كفة السنغال أمام أوغندا قبل صدام أمم إفريقيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر التاريخ يُرجح كفة السنغال أمام أوغندا قبل صدام أمم إفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يلتقي منتخب السنغال مع نظيره الأوغندي في تمام التاسعة مساء غدًا الجمعة، على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الدور ثمن النهائي لبطولة أمم إفريقيا 2019 المقامة بمصر.

- مشوار المنتخبين في أمم إفريقيا 2019:

تأهل منتخب السنغال لدور الـ16 ببطولة أمم إفريقيا بعدما احتل المركز الثاني بالمجموعة الثالثة برصيد 6 نقاط جمعها، من فوز على تنزانيا بهدفين دون رد، وخسارة بنفس النتيجة أمام منتخب الجزائر، ثم الفوز على كينيا بثلاثية نظيفة.

بينما تأهل المنتخب الأوغندي لدور الـ16 بالبطولة بعدما احتل وصافة المجموعة الأولي برصيد 4 نقاط، من فوز على الكونغو الديمقراطية 2-0، والتعادل مع منتخب زيمبابوي بهدف لمثله، ثم الخسارة أمام منتخب مصر بهدفين دون مقابل.

- تاريخ مواجهات المنتخبين:

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تقابل منتخب السنغال مع منتخب أوغندا في 5 مواجهات سابقة (4 رسمية - 1 ودية)، فاز أسود التيرانجا في مباراتين، وحسم التعادل نتيجة 3 مواجهات بينهما، ولم يفز المنتخب الأوغندي في أي مباراة، وسجل المنتخب السنغالي 6 أهداف واستقبلت شباكه هدفين.

التقي المنتخبين في مباراتين بتصفيات كأس الأمم الإفريقية 2002، وانتهت مباراة الذهاب بالتعادل الإيجابي 1-1، بينما فاز منتخب السنغال في لقاء الإياب بثلاثية نظيفة.

كما تقابل المنتخبين في مباراتين بتصفيات كأس العالم 2014، انتهت المباراة الأولي بالتعادل 1-1، وفازت السنغال في المباراة الثانية بهدف دون مقابل سجله نجم ليفربول الحالي "ساديو ماني".

أما المواجهة الخامسة بين المنتخبين السنغالي والأوغندي كانت مباراة ودية جمعتهما في 5 يونيو 2017 وانتهت بالتعادل السلبي.

وستكون مباراة السنغال ضد اوغندا مساء الجمعة، هي المواجهة الأولي بين المنتخبين في بطولة أمم إفريقيا.