رياضة | ليفربول يرفض التفريط في قاهر برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ليفربول يرفض التفريط في قاهر برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت تقارير صحفية بريطانية، أن نادي ليفربول الإنجليزي سيقاوم أي محاولات من أجل التعاقد مع النجم المتألق ديفوك أوريجي هذا الصيف.

وصار نادي ريال بيتيس الإسباني أحد الأندية التي تحرص على توقيع عقد مع المهاجم البلجيكي، الذي دخل السنة الأخيرة من الصفقة الحالية.

ومع ذلك، يعتزم فريق ليفربول الإبقاء على بطل نهائي دوري أبطال أوروبا على متنه لموسم 2019/20 ، بغض النظر عما إذا كان الأقلام التمديدية خلال الأسابيع المقبلة.

أجرى فريق الريدز مناقشات إيجابية مع ممثلي أوريجي بشأن عقد جديد بعد نهائي دوري أبطال أوروبا واللاعب حاليًا في عطلة نظرًا في العرض المربح.

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يأمل ليفربول في أن يلتزم النادي بعقده مع اللاعب ولتأمين مستقبله الطويل الأجل بعد أن استعاد نهضة رائعة في الفترة الأخيرة.

ولكن إذا لم يتم حل وضع عقده، فإن "ريدز" مستعدون للتعرض لخطر فقدانه مقابل لا شيء في الصيف المقبل بدلاً من صرف النقود خلال النافذة الحالية.

يأمل ليفربول في أن يلتزم النادي بمستقبله الطويل الأجل بعد أن استعاد نهضة رائعة في الفترة الأخيرة.

ولكن إذا لم يتم حل وضع عقده، فإن "الريدز" مستعدون للتعرض لخطر فقدانه مقابل لا شيء في الصيف المقبل بدلاً من صرف النقود خلال النافذة الحالية.

مع تمتع روبرتو فيرمينو بفترة راحة طويلة بعد كأس كوبا أمريكا، ستتاح لأوريجي الكثير من الفرص في المباريات الودية للمطالبة بمزيد من الوقت في اللعب.