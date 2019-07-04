«تايم سبورت» تتعاقد مع لويس فيجو لتحليل أمم أفريقيا 2019

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلنت قناة تايم سبورت التعاقد مع البرتغالي لويس فيجو، لاعب ريال مدريد الإسباني المعتزل، لتحليل مباريات كأس أمم أفريقيا 2019، ابتداءً من منافسات دور الـ16 للبطولة التي تستضيفها مصر.
وتنظم مصر «كان 2019» التي بدأت في الحادي والعشرين من الشهر الماضي حتى 19 من يوليو الحالي.
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