شكرا لقرائتكم خبر عن لهيطة يؤكد نجاح العملية الجراحية لـ«جنش».. ويوضح حقيقة تناول اللاعبين «الكشري» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تواصل إيهاب لهيطة، مدير منتخب مصر، مع محمود عبدالرحيم جنش، حارس مرمى الزمالك والمنتخب الوطني، والذي يتواجد في ألمانيا حاليًا للعلاج بعد إصابته بقطع في وتر أكيلس.

وقال إيهاب لهيطة، خلال مداخلة هاتفية عبر أثير «راديو إنيرجي»: «مروان محسن مهاجم المنتخب والأهلي تدرب منفردًا اليوم بعد تعرضه للإجهاد».

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وأضاف: «تواصلت مع جنش لكي أطمئن عليه بعد سفره والعملية نجحت، ولم يتحدد موعد عودته».

ورد مدير المنتخب على ما تردد بشأن تناول لاعبي الفريق لوجبات الكشري داخل المعسكر قبل مواجهة جنوب إفريقيا ضمن منافسات دور الـ16 بالأمم الإفريقية.

وتحدث قائلًا: «الطبيب يسمح بيوم للأكل، واللاعبون لم يطلبوا كشري كما تردد على السوشيال ميديا ولكن كانت وجبة عادية».

واختتم: «سنلعب أمام جنوب إفريقيا يوم السبت المقبل بالزي الأساسي».