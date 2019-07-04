شكرا لقرائتكم خبر عن باريس سان جيرمان يتعاقد مع هيريرا 4 سنوات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن نادي باريس سان جيرمان عن التعاقد مع لاعب الوسط الإسباني، أندريا هيريرا، قادمًا من نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، بعقد ينتهى 30 يونيو 2024.

ويعد الإسباني هيريرا، الذي انتهى عقده مع يونايتد مؤخراً، ثاني صفقات نادي العاصمة الفرنسية هذا الصيف بعد الدولي الآخر في صفوف لاروخا بابلو سارابيا.

وبحسب بيان الـ«بي.إس.جي» سيرتبط نادي العاصمة مع هيريرا (29 عاماً) الذي سبق له تقمص أزياء مواطنيه ريال سرقسطة وأتلتيك بيلباو قبل الانتقال إلى «الشياطين الحمر»، بعقد طويل سيمتد حتى 30 يونيو 2024.