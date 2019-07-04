بن ناصر جاهز لتعويض الأحمدي في تشكيلة الأسود أمام بنين

قرر هيرفي رينارد المدير الفني لمنتخب المغرب، العودة لنفس الأسماء التي شكلت دفاع الأسود خلال أول مباراتين له بدور المجموعات، في كأس أمم أفريقيا، وذلك عندما يلتقي بنين غدا الجمعة في دور الـ16 من البطولة القارية.

ومن المنتظر أن يعتمد المدرب الفرنسي في مواجهة بنين على الخماسي ياسين بونو في حراسة المرمى بدلا من منير المحمدي الذي ظهر أمام جنوب أفريقيا، ونبيل درار في الرواق الأيمن بعدما ترك مكانه الأساسي لنوصير مزراوي، في المباراة نفسها.

كما يتهيأ القائد المهدي بنعطية للعودة لتشكيلة رينارد، بعدما ترك مكانه لمروان داكوستا في آخر مواجهة، في حين سيلعب للمرة الرابعة تواليا رومان سايس في قلب الدفاع.

وعلم أن تشكيل الأسود قد يشهد تغييرا آخر في خط الوسط بدخول يوسف آيت بن ناصر مكان كريم الأحمدي الذي يعاني من الإصابة، ولم يتمرن مع زملائه أمس الأربعاء.

باقي الأسماء التي حضرت في آخر مواجهة لن يطالها التغيير، وفيما يلي التشكيل المرتقب للأسود خلال هذه المواجهة:

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حراسة المرمى: ياسين بونو.

الدفاع: نبيل درار- رومان سايس- المهدي بنعطية- أشرف حكيمي.

وسط الميدان: يوسف آيت بن ناصر (كريم الأحمدي)- يونس بلهندة- مبارك بوصوفة.

الهجوم: حكيم زياش- نور الدين أمرابط- يوسف النصيري.