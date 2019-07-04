بوصوفة: رينارد تمسك بي رغم الانتقادات.. وسأرد له الجميل

وصف مبارك بوصوفة، نجم خط وسط المنتخب المغربي، الفرنسي هيرفي رينارد، المدير الفني للأسود، بأنه أفضل مدرب تعامل معه في مشواره كلاعب.



ويقدم بوصوفة، أداءً مميزًا خلال مشاركته مع الأسود في بطولة الأمم الأفريقية، التي تستضيفها مصر، حيث حاز جائزة أفضل لاعب خلال مباراتي ناميبيا وجنوب أفريقيا بدور المجموعات.



وأضاف بوصوفة في تصريحات إذاعية "رينارد بالنسبة لي أكثر من مجرد مدرب إنه شيء كبير وكبير جدًا، وأنا أدرك الكلام الذي أقوله لقد آمن بي وقت الشدة وفي وضع صعب، أبقى علي داخل الأسود وأنا ممتن له كثيرًا".



وتابع "لم يكن سهلًا لمدرب أن يبقي على لاعب بلا نادٍ أو فريق ولم يلعب لفترة طويلة مع منتخب الأسود، ورغم الانتقادات القوية التي طالته تمسك بي، وأنا اليوم أرد له بعض الجميل في هذه النهائيات".



وأردف بوصوفة" نعيش كأسرة واحدة متلاحمة داخل المنتخب المغربي، نلعب بنفس الروح والإصرار وأتمنى صادقًا أن ينهي هذا الجيل الرائع من اللاعبين تواجده داخل الأسود بلقب لأنهم يستحقون فعلًا هذا".



وكان رينارد قد دخل مرارًا في معارك جانبية مع الإعلام المغربي بعدما أصر على استدعاء بوصوفة لعدد من المباريات الرسمية والودية حتى وهو ليس مقيدًا على ذمة أي فريق لأشهر طويلة بعد مونديال روسيا.

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