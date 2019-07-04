شخصية اتحادية تنقذ ثالثة صفقات العميد

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - جدة تعاقد نادي الاتحاد أمس مع اللاعب عبدالرحمن العبود قادما من الاتفاق، بعقد يمتد لمدة 4 سنوات، بحضور أنمار الحائلي رئيس النادي ونائبه أحمد كعكي. Advertisements وكانت الصفقة مهددة بالفشل بعدما عجزت إدارة الاتحاد عن توفير المبلغ المالي المطلوب، لكن شخصية اتحادية كبيرة تدخلت وتكفلت بسداد المبلغ. وأصبح العبود ثالث صفقة اتحادية خلال الميركاتو الصيفي الحالي، بعد التعاقد مع حمدان الشمراني وعبدالإله المالكي. وأنهى الاتحاد مشواره في الدوري السعودي للمحترفين في المركز العاشر برصيد 34 نقطة.



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