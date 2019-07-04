30 متسابقا في تحدي الباحة 2019

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل واس - الباحة أنهت اللجنة المنظمة لسباق تحدي الباحة لصعود المرتفعات في نسخته الثالثة «تحدي الباحة 2019» استعداداتها لانطلاق السباق، الذي ينظمه الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية بمشاركة 30 متسابقا من داخل المملكة ودول الخليج والدول العربية، وذلك بمنتزه جدر بمحافظة بني حسن غدا. وأوضح محافظ بني حسن خضر الغامدي أن السباق الذي يحظى بدعم أمير منطقة الباحة الأمير حسام بن سعود، يعد تحديا فريدا من نوعه على مستوى دول الخليج والوطن العربي، مشيرا إلى أنه تم زيادة مسافة موقع السباق لأكثر من 3 كيلومترات ليصبح حسب المواصفات الدولية.



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