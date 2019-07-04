المغرب والسنغال في تحد أفريقي مثير مع بنين وأوغندا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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فيما يلتقي المنتخب المغربي نظيره بنين على ملعب السلام، سيكون منتخب السنغال في تحد مثير مع أوغندا اليوم في دور الـ 16 لكأس أمم أفريقيا التي تستضيفها مصر، وتتواصل فعالياتها حتى 19 من يوليو الحالي.

بلغ منتخب المغرب دور الـ 16 في أمم أفريقيا، بعدما حقق العلامة الكاملة في دور المجموعات بالفوز على ناميبيا وساحل العاج وجنوب أفريقيا، فيما جاءت بنين ثانية في مجموعتها. ويخوض المغاربة البطولة وعيونهم على اللقب، عقب المستويات الكبيرة التي قدموها في الدور الأول.

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حل المنتخب السنغالي في المركز الثاني في المجموعة الثالثة، فيما شق منتخب أوغندا طريقه لدور الـ 16 باحتلال وصافة المجموعة الأولى، وجمعت السنغال 6 نقاط من المجموعة الثالثة بالفوز على تنزانيا 2 - صفر، ثم الخسارة على يد الجزائر بهدف دون رد، ثم الفوز على كينيا بـ 3 أهداف نظيفة.

والتقى الفريقان 5 مرات من قبل، حيث فازت السنغال مرتين وتعادلا ثلاث مرات، بينما لم تذق أوغندا طعم النصر من قبل في مواجهة أسود التيرانجا.

وتعرض منتخب السنغال لصدمة قوية أخيرا بعد استبعاد حارس المرمى إدوارد ميندي من البطولة بسبب الإصابة، وعودته إلى فريقه ستاد ريمس الفرنسي، لكن المدرب الوطني أليو سيسيه أكد ثقته في الحارس الآخر ألفريد جوميز، المحترف في سبال الإيطالي.