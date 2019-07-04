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التويجري مديرا لميدان الملك سعود للفروسية

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- بواسطة أيمن الوشواش -

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التقى أمير منطقة القصيم، رئيس مجلس إدارة ميدان الملك سعود للفروسية بالمنطقة، الأمير الدكتور فيصل بن مشعل، بمدينة بريدة أمس، عبدالعزيز التويجري بمناسبة تكليفه مديرا عاما لميدان الملك سعود للفروسية بالمنطقة.

ونوه بجهوده وخبرته التي ستكون عونا له بإذن الله على العمل الجاد لخدمة هذه ومحبيها في أنحاء المنطقة كافة.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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