التويجري مديرا لميدان الملك سعود للفروسية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل عبدالله الفراج - الرياض

التقى أمير منطقة القصيم، رئيس مجلس إدارة ميدان الملك سعود للفروسية بالمنطقة، الأمير الدكتور فيصل بن مشعل، بمدينة بريدة أمس، عبدالعزيز التويجري بمناسبة تكليفه مديرا عاما لميدان الملك سعود للفروسية بالمنطقة.

ونوه بجهوده الرياضية وخبرته التي ستكون عونا له بإذن الله على العمل الجاد لخدمة هذه الرياضة ومحبيها في أنحاء المنطقة كافة.