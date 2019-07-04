شكرا لقرائتكم الزمالك يحدد موعد مواجهة بطل كأس قبرص الودية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر الجهاز الفنى للزمالك بقيادة خالد جلال مواجهة ايل ليماسول بطل كأس قبرص، السادسة من مساء غدا الجمعة، بالمباراة التى تعد أولى التجارب الودية للفريق الأبيض خلال معسكره الحالى فى قبرص والذى انطلق اليوم الإثنين ويستمر لمدة 13 يوم.

ويستعد الزمالك من خلال معسكر قبرص لمبارياته المتبقية فى بطولة الدورى الممتاز أمام الجونة والإسماعيلى والأهلى المقرر إقامتهم عقب نهاية أمم إفريقيا 2019 المقامة حاليا فى مصر والتى تستمر حتى 19 من شهر يوليو الجارى.

وتضم قائمة الزمالك المتواجدة فى قبرص 25 لاعبا هم:

حراسة المرمي: عماد السيد - عمر صلاح - محمود عبد المنصف

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في خط الدفاع: محمد عبد السلام.- عبد الله جمعه – محمد عبد الغنى - حمدي النقاز- محمود الشحات لاعب فريق 97 - يوسف محمود لاعب فريق 2000 - بهاء مجدي - حازم إمام - كماتشو.

خط الوسط: محمود عبد العزيز - محمد حسن - يوسف حسن لاعب وسط 98- محمد إبراهيم - يوسف أوباما - إبراهيم حسن – أيمن حفني – أحمد مدبولي - مصطفي فتحي - محمد عنتر - أحمد سيد زيزو.

خط الهجوم: عمر السعيد - حميد أحداد