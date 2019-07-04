الخليج 365 يكشف حقيقة بيع الجونة ووضع غالى وحازم إمام...

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جدة - عمرو شويل ارتبط اسم نادي الجونة ببيع جميع أسهمه لأحد رجال الأعمال العرب، وما أعقب ذلك من تغييرات إدارية كبيرة سواء على مستوى مجلس الإدارة أو جهاز الكرة بالنادي، وتواصل الخليج 365 مع أكثر من مسئول بالنادي، لاستيضاح حقيقة بيع النادي وتولى حسام غالى مهمة رئاسته، وتولى النجم حازم إمام لمنصب مدير التعاقدات.
وقال مصدر داخل نادي الجونة لسوبر كورة: "لا صحة مطلقاً لبيع أسهم نادي الجونة.. النادي مستقر ويستعد للموسم الجديد بقوة وهو ما ظهر فى التعاقد مع إحدى الشركات البرتغالية لاستخدام تطبيق الكتروني حديث يربط جميع إدارات النادي ببعضها فى نقلة نوعية جديدة لنظام إدارة كرة القدم فى مصر".
وعن تولى حسام غالى منصب رئيس النادي أكد المصدر أنه لا صحة على الإطلاق لهذا الأمر، مشدداً أن غالى مستمر فى منصبه كمدير للكرة، نافياً تولى حازم أمام نجم الزمالك وعضو مجلس إدارة اتحاد الكرة لمنصب مدير التعاقدات.
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