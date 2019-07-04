شكرا لقرائتكم المقاصة يفاوض نجم الزمالك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل دخل مسئولو نادي مصر المقاصة فى مفاوضات جادة مع محمد إبراهيم صانع ألعاب الزمالك من أجل التعاقد معه، خلال فترة الانتقالات الصيفية فى حال تأكدت رغبته في مغادرة البيت الأبيض.

ويحاول اللاعب التكتم على العرض، خاصة أنه لازال يحاول أن يعرف موقفه النهائي من البقاء أو الرحيل مع نادي الزمالك.

ويرغب محمد إبراهيم فى الاستقرار واللعب بشكل مستمر مع إحدى الفرق التى تنافس على المربع الذهبى ويفضل أن تكون إحدى أندية الشركات للإبتعاد عن الشد العصبى والجماهيرى خاصة وأن اللاعب دخل فى مشادات عديدة مع جماهير ناديه خلال المباريات التى تعادل فيها الزمالك أو خسرها.

ويعقد محمد عبد السلام سلسلة من الجلسات المكثفة مع المدير الفنى للفريق لحسم الصفقات الجديدة والراحلين عن الفريق، قبل إرسال القائمة النهائية لاتحاد الكرة.

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ويبدأ فريق المقاصة أولي مبارياته الرسمية يوم 1 سبتمبر المقبل أمام نادي الزمالك فى دور الثمانية ببطولة كأس مصر، وذلك قبل انطلاق مباريات الدورى الجديد.

وكان مسئولو الزمالك قد دخلوا فى مفاوضات مع مصر المقاصة لضم الغانى جون أنطوى مهاجم الفريق الفيومى فى الموسم الجديد لتدعيم خط هجوم الفريق فى فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، خاصة أن اللاعب متألق مع الفريق الفيومى منذ ضمه من الأهلي.

وكان مسئولو المقاصة قد طلبوا من إدرة الزمالك الحصول على خدمات الكونغولى كابونجو كاسونجو مهاجم الفريق الأبيض المنتهية إعارته للوحدة السعودى، مقابل انتقال أنطوى للزمالك فى صفقة تبادلية. .

ويرغب مسئولو النادى الفيومى فى إتمام الصفقة وتسهيل الأمور أمام الأبيض، خاصة أن المقاصة يرغب فى ضم أكثر من لاعب من القلعة البيضاء على سبيل الإعارة بعيداً عن صفقة أنطوى.