حارس الأهلى السابق يقترب من الزمالك...

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جدة - عمرو شويل يعقد مسئولي نادي الزمالك جلسة مع أحمد عادل عبد المنعم حارس فريق مصر المقاصة، للتفاوض معه حول الانضمام لصفوف القلعة البيضاء خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ورغم حصول الزمالك على توقيع محمد عواد حارس الإسماعيلي إلا أن المسئولون في القلعة البيضاء مازالوا يتفاوضون مع عدة حراس تحسبًا لفشل المفاوضات مع أندية أحدهما، وذلك في إطار خطة الزمالك لتدعيم مركز حراسة المرمى بعد تعرض محمود عبد الرحيم جنش للاصابة بقطع في وتر اكليس خلال مشاركته في تدريبات المنتخب الذى يخوض منافسات بطولة أمم أفريقيا المقامة حاليا بمصر حتى 19 يوليو الجاري.

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وكشف مصدر مقرب من أحمد عادل أن اللاعب رحب بالانتقال لصفوف الزمالك خاصة فى ظل عقده الذى سينتهى مع المقاصة بعد 6 أشهر ويمتلك عرض للتجديد، إلا أن عادل عبد المنعم اشترط على مسئولي الزمالك عدم ضم حارس اخر في حالة انضمامه لصفوف القلعة البيضاء.