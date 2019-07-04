شكرا لقرائتكم أهلي جدة يبيع عقد ستانشيو إلى سلافيا براغ التشيكي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن مجلس إدارة أهلي جدة، يوم الخميس، موافقته على بيع عقد محترف الفريق الأول لكرة القدم، الروماني نيكولاي ستانشيو لفريق سلافيا براغ التشيكي.
وقال الأهلي في حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": قدم مجلس الإدارة شكره للاعب على الفترة التي قضاها ضمن صفوف الفريق الأهلاوي، متمنياً له التوفيق مع فريقه الجديد.
وانتقل ستانشيو إلى أهلي جدة في فترة الانتقالات الشتوية الماضية، وذلك بعقد يمتد لمدة 3 سنوات ونصف السنة، وشارك مع الأهلي في 10 مباريات وسجل هدفين وصنع 3.
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