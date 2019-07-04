شكرا لقرائتكم وعكة صحية تبعد محمد صلاح عن تدريبات مصر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن الاتحاد المصري أن نجم المنتخب محمد صلاح سيغيب عن تمارين يوم الخميس بسبب "نزلة برد"، وذلك قبل يومين من خوض الفراعنة مباراة الدور ثمن النهائي لبطولة كأس الأمم الإفريقية في كرة القدم المقامة على أرضهم.

وأفاد الاتحاد: بسبب تعرضه لنزلة برد لن يتمكن محمد صلاح نجم الفريق من المشاركة في التدريب الجماعي للمنتخب، وذلك حتى لا تتفاقم حالته، موضحا أن القرار أتى بالتشاور مع المدرب المكسيكي خافيير أغيري.

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ويستعد المنتخب للقاء جنوب إفريقيا يوم السبت على ستاد القاهرة الدولي، ضمن ثمن نهائي البطولة المقامة في مصر حتى 19 يوليو.

وأنهى المنتخب دور المجموعات متصدرا للأولى بالعلامة الكاملة بعد ثلاثة انتصارات في ثلاث مباريات حافظ خلالها على نظافة شباكه.

في المقابل، حلت جنوب إفريقيا في المركز الثالث في ترتيب المجموعة الرابعة، خلف المغرب في الصدارة وساحل العاج، وتنطلق مباريات الدور ثمن النهائي الجمعة بلقاء المغرب وبنين على ستاد السلام في العاصمة المصرية، ولقاء السنغال وأوغندا على ستاد القاهرة.