شكرا لقرائتكم الشباب يوقع مخالصة مالية مع لويز أنطوينو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - وقع مجلس إدارة نادي الشباب، يوم الخميس، مخالصة مالية مع محترف الفريق الأول لكرة القدم، البرازيلي لويز أنطوينو، وذلك بعد موسم كامل قضاه اللاعب مع الفريق.

وقال الشباب في بيان صحافي: وقعت إدارة النادي مخالصة مالية مع المحترف البرازيلي لويز أنطوينو، كما قدمت الإدارة شكرها للاعب على ما قدم خلال الفترة الماضية.

وشارك لويز (28 عاما) في 29 مباراة مع الشباب خلال منافسات دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، وسجل 3 أهداف وصنع هدف واحد.