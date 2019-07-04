شكرا لقرائتكم نابولي يضم الكولومبي أوسبينا بعقد دائم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - قال نابولي المنافس في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم يوم الخميس، إنه ضم الحارس الكولومبي ديفيد أوسبينا بعقد دائم بعد أن استعاره من أرسنال خلال الموسم الماضي.
وأوسبينا (30 عاما) هو أكثر لاعبي كولومبيا خوضا للمباريات الدولية برصيد 98 مباراة، بما في ذلك كأس العالم 2014 و2018. وخاض 70 مباراة مع أرسنال، ومن بينها الفوز في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي 2017 على تشيلسي، عقب انضمامه من نيس الفرنسي في 2014. وذكرت وسائل إعلام بريطانية أن قيمة الصفقة 3.5 مليون يورو.
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