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نابولي يضم الكولومبي أوسبينا بعقد دائم

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جدة - بواسطة طلال الحمود - قال نابولي المنافس في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم يوم الخميس، إنه ضم الحارس الكولومبي ديفيد أوسبينا بعقد دائم بعد أن استعاره من أرسنال خلال الموسم الماضي.

وأوسبينا (30 عاما) هو أكثر لاعبي كولومبيا خوضا للمباريات الدولية برصيد 98 مباراة، بما في ذلك كأس العالم 2014 و2018. وخاض 70 مباراة مع أرسنال، ومن بينها الفوز في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي 2017 على ، عقب انضمامه من نيس الفرنسي في 2014. وذكرت وسائل إعلام بريطانية أن قيمة الصفقة 3.5 مليون يورو.

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