رحيل أحمد علاء عن النادي الأهلي في الصيف

أوصى المدير الفني للأهلي مارتن لاسارتي، إدارة النادي الأهلي بالسماح برحيل اللاعب أحمد علاء من مدافع الفريق من خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة، في ظل عدم الاستفادة منه منذ أن تم انضمامه لصفوف الفريق القادم من الداخلية.

كما أكد بأن أحمد علاء لن يحصل على ثقة لاسارتي ومعاونيه في ظل وجود قناعة بأن مستواه لا يؤهله لارتداء قميص النادي الأهلي، وجاء ذلك من خلال الجلسة الأخيرة التي قد جمعت لاسارتي مع محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي ومع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة.

وقد جاءت لتحديد أسماء اللاعبين الراحلين عن الفريق في نهاية هذا الموسم الجاري، كما أن الخطيب طلب من الخواجة الأورجوياني تفيد تقريره الفني وتوصياته الخاصة على مستوى اللاعبين الراحلين.