فريق النادي الأهلي يكشف عن التطورات لعلاج ركبة اللاعب احمد علاء

صرح الجهاز الفني للنادي الأهلي، بأن حالة اللاعب أحمد علاء مدافع الفريق قد تحسنت بشكل كبير، وأن أحمد علاء شارك في التدريبات الجماعية خلال اليومين المقبلين، كما أشار اللاعب أمس، بأنه سوف يتم تنفيذ مرحلة جديدة من التأهيل من خلال الجري حول الملعب مع خوض بعض التدريبات البدنية الخفيفة.

كما أن التدريب يكون تحت إشراف طارق عبد العزيز وهو أخصائي التأهيل بالجهاز الفني، نظراً لعودته بشكل تدريجي للتدريبات الجماعية، وأحمد علاء يعاني من الإصابة في ركبته فأدى ذلك إلى غيابه عن ودية “المتحدة” أمس، كما أن فريق النادي الأهلي قرر أن يضع تطورات لعلاج الركبة بأسرع وقت لكي يقوم بعلاج أحد اللاعبين في فريق النادي الأهلي.