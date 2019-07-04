القنوات المفتوحة موعد مشاهدة مباراة مصر وجنوب إفريقيا القادمة في دور ال16 من مباريات كأس إفريقيا...

إليكم موعد مباراة مصر وجنوب إفريقيا القادمة، في جدول مباريات دور ال 16 من كأس أمم إفريقيا 2019، حيث بعد انتهاء مباريات المنتخب المصري في المجموعة، يكثر البحث في جوجل عن موعد مباراة مصر القادمة في الدور الثاني من كأس إفريقيا، الذي سيواجه من خلاله المنتخب المصري منتخب جنوب إفريقيا، وسيكون موعد مباراة مصر وجنوب إفريقيا القادمة في دور ال 16 من البطولة الإفريقية يوم السبت القادم.

موعد مباراة مصر وجنوب إفريقيا 2019

جاء في جدول مباريات كأس أمم إفريقيا في دور ال 16، انه موعد مشاهدة مباراة مصر وجنوب إفريقيا القادمة، سيكون يوم السبت الموافق ل6 يوليو 2019 الجاري، وستنطلق مشاهدة مباراة مصر ضد جنوب إفريقيا، في تمام الساعة السابعة مساءا، بتوقيت غرينتش العالمي، الذي يصادف نفس توقيت لندن، وفي الساعة الثامنة مساءا، بتوقيت كل من المغرب وتونس والجزائر، وفي الساعة التاسعة ليلا، بتوقيت مصر المحلي، وفي العاشرة من ليلة السبت، بتوقيت مكة المكرمة والدوحة.

القنوات الناقلة لمباراة مصر وجنوب افريقيا

القنوات الناقلة لموعد مباراة مصر وجنوب إفريقيا المقبلة يوم السبت 7-7-2019، ستكون هي مجموعة قنوات بي إن سبورت الرياضية المشفرة، وستعرض تلك المباراة، عبر قناة بي إن سبورت max hd 1، أما القناة المجانية المفتوحة الناقلة لمباراة مصر وجنوب إفريقيا مباشرة، ستكون هي تردد قناة تايم سبورت المفتوحة، وهي القناة الناقلة لمباريات كأس الأمم الإفريقية 2019 مجانا.

موعد مباراة مصر القادمة ضد جنوب إفريقيا

في مباريات دور المجموعات، المنتخب المصري تأهل في المركز الأول من المجموعة الأولى، وذلك برصيد تسعة نقاط، حققها منتخب الفراعنة بعد تحقيق العلامة الكاملة في مباريات المجموعة، وذلك بعد الفوز زيمباوي في مباراة الافتتاح، ومن ثما الفوز على منتخب جمهورية الكونجو، وفي الجولة الأخيرة تمكن من الفوز على حساب منتخب أوغندا.

وفي المقابل منتخب جنوب إفريقيا، قبل موعد مباراة مصر القادمة، تمكن من التأهل في المركز الثالث من المجموعة الرابعة، وذلك برصد ثلاثة نقاط فقط، حققها بعد الفوز على حساب منتخب ناميبيا، وانهزم أمما كل من كوت ديفوار، والمنتخب المغربي، ليتأهل إلى مباريات دور ال 16 في المركز الثالث من المجموعة برصيد ثلاث نقاط.

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أخبار مباراة مصر وجنوب إفريقيا

غاب النجم المصري محمد صلاح مهاجم ليفربول الإنجليزي، عن الحصة التدربية للمنتخب المصري اليوم الخميس، وذلك في ظل استعداد المنتخب للمباراة المهمة في مباريات دور ال16 من كأس إفريقيا 2019 ضد منتخب جنوب إفريقيا.

وجاء غياب محمد صلاح عن مران المنتخب المصري الخميس، بعد أن قام المدرب المكسيكي للمنتخب خافير أجيري، بارحة محمد صلاح، بعد أن اشتكي من نزلة برد حادة وخضع للفحص الطيبي، لدي طبيب المنتخب الذي طلب من الجهاز الفني إراحة اللاعب في الحصة التدربية ليوم الخميس.

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