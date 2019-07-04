منتخب الكاميرون يخاطب كاف لتأجيل السفر للإسكندرية

قام رئيس بعثة الكاميرون بإرسال خطاب رسمياً لكاف يطلب فيه الاستمرار في مدينة الإسماعيلية، وأن يقوموا بتأجيل السفر إلى إسكندرية حتى يوم الجمعة القادم، قبل مواجهة نيجريا لها السبت بيوم واحد فقط، كما أن مسئول بعثة الكاميرون ينتظر قرار الكاف بالموافقة أو الرفض.

وكما ذكرنا من قبل أن اللجنة المنظمة للبطولة حجزت فندق لإقامة بعثة الكاميرون بالإسكندرية، كما أن اللجنة المنظمة للبطولة قامت بتحديد ملعب استاد الجامعة لاستضافة تدريباته، والجدير بالذكر أن مواجهات دور 16 في بطولة أمم أفريقيا جاءت على النحو التالي: