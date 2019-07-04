هشام نصر يستعرض أمام كونجرس الاتحاد الدولي استعدادات مصر لاستضافة مونديال اليد ٢٠٢١

قام المهندس هشام نصر رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة اليد باستعراض استعدادات مصر لاستضافة بطولة العالم السابعة والعشرين لكرة اليد للرجال والتي تستضيفها مصر في يناير ٢٠٢١، وذلك أمام كونجرس الاتحاد الدولي لكرة اليد المقام حاليا في السويد بمشاركة ١٦٨ دولة.
واستعرض نصر أمام الكونجرس الصالات التي ستستضيف المباريات وهي: الصالة الرئيسية بمجمع الصالات باستاد القاهرة الدولي، وصالة المدينة الرياضية بالعاصمة الإدارية الجديدة، وصالة مقر الاتحاد الجديد في مدينة السادس من أكتوبر، وصالة برج العرب بالاسكندرية.
واستفاض نصر في شرح مميزات كل صالة بالصور، والملحقات
وحاز الملف الذي تم عرضه على إعجاب الاتحاد الدولي برئاسة الدكتور حسن مصطفى وأعضاء الجمعية العمومية.
جدير بالذكر أن السويد تستضيف حاليا اجتماعات كونجرس الاتحاد الدولي لكرة اليد، ويمثل مصر فيها هشام نصر رئيس الاتحاد المصري ومؤمن صفا أمين الصندوق.
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