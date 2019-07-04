هشام نصر يفوز بمنصب نائب أول رئيس اتحاد البحر المتوسط

فاز المهندس هشام نصر رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة اليد بمنصب نائب أول رئيس اتحاد البحر الأبيض المتوسط لكرة اليد، حيث تم انتخاب مجلس الإدارة الجديد لاتحاد البحر المتوسط اليوم الخميس في السويد على هامش

اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد الدولي.

وأكد هشام نصر أن انتخابه نائبا أول لرئيس اتحاد البحر المتوسط لكرة اليد هي مسئولية كبيرة في ظل التطور الكبير الذي شهده اتحاد

البحر المتوسط خلال الفترة الأخيرة، مضيفا أنه يأمل في المساهمة مع زملائه في تقديم كل ما هو جديد لكرة اليد في الدول أعضاء اتحاد البحر المتوسط.

كانت مصر قد استضافت العام الحالي بطولة البحر المتوسط للناشئين، وأقيمت مباريات البطولة في مدينة بورسعيد وشهدت نجاحا كبيرا أشاد به الجميع.