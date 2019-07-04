روما يستهدف استعادة كيفن ستروتمان

كشفت تقارير صحفية إيطالية اهتمام نادي روما الإيطالي بنجم نادي مارسليا الفرنسي كيفن ستروتمان للعودة إلي الفريق خلال الصيف الحالي. كشفت صحيفية لاجازيتا ديللو سبورت الايطالية أن نادي روما بدأ في مفاوضات مع لاعبه السابق كيفين ستروتمان نجم فريق مارسليا الفرنسي لضمه الي صفوف الفريق نادي روما بدأ في مفاوضات مع لاعبه السابق كيفين ستروتمان نجم فريق مارسليا الفرنسي لضمه الي صفوف الفريقخلال المركاتو الحالي. وأشارت الصحيفة إلى أن روما قد يضطر إلي إجراء صفقة تبادلية مع مارسيليا تقضي بانتقال ستيفن نزونزي لاعب روما إلي مارسليا علي أن يعود كيفين ستروتمان إلي صفوف الفريق.

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