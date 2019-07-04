رسميا.. أندير هيريرا ينضم إلى باريس سان جيرمان

اعلن نادي باريس سان جيرمان، بشكل رسمي التعاقد مع الإسباني أندير هيريرا نجم مانشستر يونايتد، في صفقة انتقال حر. حر. وأصدر النادي الفرنسي بيانا، أكد أن هيريرا وقع على عقد مع الفريق لمدة خمسة أعوام مقبلة حتى موسم ٢٠٢٣-٢٠٢٤. الجدير بالذكر ان النجم الاسباني لعب بصفوف مانشستر يونايتد لخمسة مواسم قبل أن ينضم مجانا للعملاق الفرنسي.

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