في صفقة خيالية.. نجم بيراميدز علي أبواب الأهلي الإماراتي

بات البرازيلي ماركوس كينو نجم فريق بيراميدز علي أبواب الانتقال لصفوف فريق أهلي دبي الإماراتي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية. وتوصل مسئولو النادي الإماراتي لاتفاق مع إدارة بيراميدز بالحصول علي خدمات النجم البرازيلي في صفقة تقدر قيمتها ب ١٠ ملايين دولار . النجم البرازيلي في صفقة تقدر قيمتها ب ١٠ ملايين دولار . وكان كينو قد تلقي عرضا من فريق فلامنجو البرازيلي بنفس القيمة إلا أنه فضل اللعب بإحدي الدوريات العربية بعد نجاح تجربته مع بيراميدز . وكان مسئولو بيراميدز قد استقروا علي رحيل كينو بنهاية الموسم بجانب الثنائي سيفوينتي وبينافينتي والحفاظ علي ايريك تراوري علي أن يتم تدعيم صفوف الفريق بثلاثة لاعبين آخرين .

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