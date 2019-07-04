بعد اعتزاله.. تعرف على أبرز أرقام آرين روبين

أعلن الهولندي أريين روبين لاعب نادي بايرن ميونخ الألماني اعتزاله كرة القدم بشكل نهائي، بعد مسيرة حافلة بالبطولات مع العديد من الأندية الأوروبية.

بدأت مسيرة اللاعب في نادي جرونينجن الهولندي بمسقط رأسه، في عام 2001، وسجل خلالها 12 هدفا، قبل أن ينتقل لنادي آيندهوفن الهولندي في عام 2002، لمدة موسمين أحرز خلالهم 22 هدفًا، وفاز معهم بلقب الدوري، وكأس السوبر الهولندي.

انطلقت مسيرة اللاعب الاحترافية حينما إنتقل لنادي تشيلسي الإنجليزي في عام 2004، وإستمر داخل قلعة البلوز حتى عام 2007، حقق فيها لقب الدوري الإنجليزي مرتان، وأحرز 19 هدف في 3 مواسم، قبل أن يغادر أسوار الدوري الإنجليزي، ويطير إلى الدوري الإسباني من بوابة ريال مدريد.

انتقل الهولندي إلى نادي ريال مدريد الإسباني في عام 2007 لمدة موسمين، حقق فيهم بطولة الدوري الإسباني في أول موسم له، وأحرز 13 هدف، وبعد تولي البرتغالي جوزيه مورينيو مهمة الإدارة الفنية للفريق الأبيض، رحل روبين إلى الدوري الألماني ولم يخرج منه حتى إعتزاله.

9 سنوات هي حصيلة الأعوام التي قضاها اللاعب الهولندي بين أحضان نادي بايرن ميونخ الألماني، بعدما انتقل إلى النادي البافاري عام 2009 إلى أن أعلن اعتزاله.

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شارك اللاعب مع بايرن ميونخ في 289 مباراة سجل خلالها 138 هدف ساهموا بشكل كبير في إحراز العديد من البطولات والألقاب، التي جعلته يملك العلامة المسجلة في

أهداف الـ R2 الرائعة.

حقق روبين مع العملاق الألماني 15 بطولة منهم 8 ألقاب الدوري الألماني ، 3 ألقاب كأس ألمانيا ، وفاز بدوري أبطال أوروبا في 2013 أثناء تولي بيب جوارديولا مهمة تدريب الفريق بعد الفوز على بوروسيا دورتموند بقيادة الألماني يورجن كلوب، وفي نفس العام حقق لقب كأس العالم للأندية.

أما عن المشاركة مع منتخب بلاده، فقد تم إستدعاء روبين لتمثيل المنتخب الوطني في عام 2003 حتى قرر الاعتزال دوليًا في عام 2017، ولعل أبرز مشاركة له مع المنتخب كانت المباراة الشهيرة أمام اسبانيا في كأس العالم 2014 والتي انتهت بنتيجة 5-1 للعملاق الهولندي، وكانت هذه المباراة بمثابة رد الاعتبار، بعدما فازت إسبانيا على هولندا في المباراة النهائية لكأس العالم 2010 واقتنصت لقب بطل العالم بهدف أندريا انيستا القاتل في الأشواط الاضافية.

شارك روبن مع المنتخب الهولندي في 96 مباراة، ونجح في تحقيق 37 هدف.