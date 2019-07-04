خالد جلال يحدد موعد مباراة الزمالك أمام ايل ليماسوس القبرصي

حدد الجهاز الفني لفريق الزمالك ، بقيادة خالد جلال ، السادسة مساء غد الجمعة، لمواجهة ايلليماسوس وديا على ملعب براكليشا ليماسوس، في أولى وديات الفريق
ويذكر أن فريق ايل بطل كأس قبرص يستعد حاليا للقاء اريس ثالونيكي اليوناني في المرحلة الثانية من تصفيات كأس الاتحاد الأوربي
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