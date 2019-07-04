تدريبات قوية لحراس الزمالك بمعسكر قبرص

ركز أيمن طاهر مدرب حراس مرمي الفريق الأول لكرة القدم، خلال المران على تعامل الحراس الثلاثة للفريق عماد السيد وعمرو صلاح ومحمود عبد المنصف، على كيفية التصدي للعرضيات والتصويبات من خارج منطقة الجزاء. المنصف، على كيفية التصدي للعرضيات والتصويبات من خارج منطقة الجزاء. وظهر حراس مرمي الزمالك بشكل مميز خلال المران ، والتعامل بشكل جيد مع العرضيات والتصويبات . ويخوض الزمالك ، غد الجمعة ، أولي المباريات الودية ، بمعسكر قبرص أمام فريق ايل ليماسول بطل كأس قبرص هذا الموسم .

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