مصطفي فتحي يجري تدريبات تأهيلية بمران الزمالك

اكتفي مصطفي فتحي، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بالجري وتأدية بعض تدريبات التأهيل تحت إشراف مصطفي عبده، أخصائي العلاج الطبيعي ، على هامش مران الفريق إشراف مصطفي عبده، أخصائي العلاج الطبيعي ، على هامش مران الفريقالمسائي ، المقام على ملعب براكليشا ليماسوس. ويخوض الزمالك، غدا الجمعة، أولي المباريات الودية، بمعسكر قبرص أمام فريق ايل ليماسول بطل كأس قبرص هذا الموسم.

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