محمد حسن يشارك في مران الزمالك المسائي

شارك محمد حسن ، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في مران الفريق المسائي ، بعد تعافيه من الكدمة

الخفيفة ، التى أبعدته عن مران أمس الأربعاء .

واكتفي الجهاز الفني للزمالك ، بخوض

مران مسائي اليوم الخميس ، استمر لمدة ساعة .

ويخوض الزمالك ، غدا الجمعة ، أولي المباريات الودية ، أمام فريق ايل ليماسول بطل كأس قبرص هذا الموسم .