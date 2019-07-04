محمد حسن يشارك في مران الزمالك المسائي

شارك محمد حسن ، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في مران الفريق المسائي ، بعد تعافيه من الكدمةالخفيفة ، التى أبعدته عن مران أمس الأربعاء .
واكتفي الجهاز الفني للزمالك ، بخوض
ويخوض الزمالك ، غدا الجمعة ، أولي المباريات الودية ، أمام فريق ايل ليماسول بطل كأس قبرص هذا الموسم .
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