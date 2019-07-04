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محمد حسن يشارك في مران الزمالك المسائي

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شارك محمد حسن ، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في مران الفريق المسائي ، بعد تعافيه من الكدمة

الخفيفة ، التى أبعدته عن مران أمس الأربعاء .

واكتفي الجهاز الفني للزمالك ، بخوض

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مران مسائي اليوم الخميس ، استمر لمدة ساعة .

ويخوض الزمالك ، غدا الجمعة ، أولي المباريات الودية ، أمام فريق ايل ليماسول بطل كأس قبرص هذا الموسم .

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