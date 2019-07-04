الهولندي "روبن" يعلن اعتزاله كرة القدم

قرر الهولندي آريين روبن، وضع حد لمسيرته الاحترافية في عالم كرة القدم، بإعلان اعتزاله عقب رحيله عن نادي بايرن ميونخ الألماني، بنهاية الموسم الماضي.



وبحسب ما ذكرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن النجم الهولندي المخضرم، البالغ من العمر 35 عامًا، قرر اعتزال اللعبة، اليوم الخميس.



وكان روبن قد ارتبط بعدة أندية أوروبية مؤخرًا، لكنه قرر الاعتزال وإنهاء رحلته في الملاعب بعد مسيرة عامرة بالإنجازات.



وبدأ روبن مسيرته بقميص جرونينجين الهولندي، قبل أن يرحل إلى آيندهوفن، الذي انتقل منه إلى تشيلسي الإنجليزي ثم ريال مدريد الإسباني.



وفي عام 2009، حط روبن الرحال في ملعب أليانز أرينا، ليقضي 10 سنوات بقميص بايرن ميونخ، الذي توج معه بلقب دوري أبطال أوروبا عام 2013.

المصدر: موقع كورة

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