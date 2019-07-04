هتافات لـ "محمد صلاح" تطارد راموس خلال زيارته لمصر

بالحديث عن ترضيةِ للمصريين، والهتاف باسم «مو»، واختلافات بمنصات التواصل، خيَّمت عرقلة نجم المنتخب المصري ونادي ليفربول الإنجليزي محمد صلاح الشهيرة، على أول زيارةٍ للاعب ريال مدريد والمنتخب الإسباني سيرجيو راموس لمصر، منذ تلك الواقعة.



وأمس الأول الثلاثاء 2 يوليو/تموز 2019، وصل راموس إلى مطار الغردقة الدولي، شرقي مصر، لقضاء إجازة لعدة أيام، ونقلت وسائل إعلام محلية، أمس الأربعاء، أن بعض الجماهير استقبلته بالهتاف لـ «مو» صلاح، بحسب ما ذكرته وكالة الأناضول.



وفي مايو/أيار 2018، خرج صلاح لاعب ليفربول باكياً من نهائي دوري أبطال أوروبا، بسبب الإصابة، بعد التحام قويٍّ مع راموس، ما أثار غضباً واسعاً بمواقع التواصل الاجتماعي ضدّ اللاعب الإسباني، خاصة أنَّ الإصابة كانت تهدد نجم مصر بالإبعاد عن مشاركة منتخب بلاده في مباريات كأس العالم.



ولم تبتعد واقعة إصابة صلاح عن رجل الأعمال المصري كامل أبوعلي، الذي يستضيف اللاعب الإسباني، في تصريحات محلية أدلى بها.



وقال أبو علي، وهو من أبرز رجال الأعمال بمصر: «أعرف أن المصريين غاضبون من راموس بعد واقعة التدخل العنيف مع النجم محمد صلاح (…) ولكن جولته في الغردقة تؤكد حبّه لمصر، وجاء ليصالح المصريين»، مضيفاً: «هذه في النهاية كرة القدم، خاصة أنه اعتذر لصلاح في وقت سابق على تدخله العنيف».



وتابع: «راموس من أهم المدافعين في العالم، ومجرد التقاط صور ونشرها عبر حساباته على مواقع التواصل يعتبر أكبر دعاية لمصر»، داعياً إلى استثمار تلك الزيارة في مصلحة مصر بشكل أفضل، و «محو خلافات الماضي» .



وبحسب إعلام محلي، وجد راموس استقبالاً حافلاً في منتجع الغردقة، حيث تم تعليق لوحات دعائية تحمل اسمه وترحب بوصوله، وتم تداول مقاطع فيديو لاحتفاء مصريين به والتقاط الصور معه.



اختلافات بمواقع التواصل

وتفاعلت مواقع التواصل الاجتماعي، لاسيما في «تويتر»، اليوم الخميس 4 يوليو/تموز، مع زيارة راموس، بين مؤيد ومعارض وساخر.



وقال حساب باسم «GamalEldin Soliman»: «فكرة دعوة مشاهير كرة القدم لترويج السياحة جيدة، لكن في حالة راموس الاختيار غير صائب».



وأضاف: «سمعته كلاعب ارتكب أخطاء متعمَّدة ضدَّ صلاح ولاعبين آخرين مشينة، ناهيك عن حملات الهجوم عليه. الرياضة أخلاق رفيعة، والجماهير تفضل ذوي السمعة الطيبة».



في المقابل، قال حساب «Sarah A.Ali»: «وجود راموس هي دعوة مدفوعة الثمن، بهدف تنشيط السياحة، وطبيعي أن تكون جميع مراسم استقباله بشكل مميز مجهزة». وأضافت: «رغم ده (هذا) في مصريين عاديين عرفوا واستنُّوه قدام (وانتظروا أمام) الفندق، وهتفوا وغنّوا باسم صلاح لما شافوه (رأوه)».



وتعجَّبت حسابات من استضافة راموس، رغم اعتدائه على محمد صلاح من قبل، وغضب المصريين منه، واستنكرت بسخرية هذا الاستقبال الحافل.



وقال حساب باسم «Shrouk Hamed «: «إيه (ما هذا؟) التسيب ده مش ده راموس اللي ضيّع كتف صلاح، يا خسارة يا مصر».



فيما أوضح حساب باسم «ahmedhafez»: «راموس اللي كلنا كرهناه لما كسر محمد صلاح، مقابلة المصريين له في الغردقة بتعرف العالم أن مصر بلد الأمان، شعبها أطيب شعب في الدنيا».





المصدر: الاناضول