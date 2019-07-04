رياضة | كهربا يقترب.. 10 زملكاوية "خانوا العشرة" وانتقلوا للغريم الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كهربا يقترب.. 10 زملكاوية "خانوا العشرة" وانتقلوا للغريم الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انتشرت خلال الأيام الماضية أنباء قوية عن توقيع محمود عبد المنعم "كهربا" نجم الزمالك، على عقود إنتقاله للغريم التقليدي النادي الأهلي، وذلك بعد انقطاع اللاعب عن تدريبات الفريق الأبيض وسفره للساحل الشمالي، وطلب فسخ تعاقده مع الزمالك بشكل رسمي.

محمود كهربا لن يكون أول لاعب ينتقل من الزمالك للأهلي، بل سبقه الكثير من النجوم الذين لعبوا للقطبين خلال مسيرتهم الكروية.

ويستعرض "الخليج 365 الرياضي" في هذا التقرير 10 نجوم انتقلوا من الزمالك إلي الأهلي:-

1- رضا عبد العال:

من أشهر نجوم الزمالك الذين لعبوا ضمن صفوف الغريم التقليدي الأهلي هو "رضا عبد العال"، الذي دافع عن ألوان القميص الأبيض قرابة الـ 6 سنوات، حدث بعدها خلاف حول القيمة المالية لتجديد عقده مع الزمالك بعد نهاية موسم 1992/1993، حيث رفضت إدارة القلعة البيضاء زيادة قيمة العقد ليتلقي عرضًا من النادي الأهلي وانتقل إليه في صفقة أحدثت ضجة كبيرة في الوسط الكروي، وحقق اللاعب عدة نجاحات وبطولات خلال 5 سنوات مع المارد الأحمر.

2- مجدي طلبة:

قضي مجدي طلبة 5 سنوات ضمن صفوف الزمالك وحقق معه عدة بطولات وفرض اسمه كأحد نجوم القلعة البيضاء، وبعدها قرر خوض تجربة احتراف في أوروبا أواخر الثمانينات ولعب لأندية باوك اليوناني، وليفسكي صوفيا البلغاري، وفاماجوستا القبرصي، قبل أن يقرر العودة لمصر عام 1995 وانتقل لصفوف النادي الأهلي.

3- معتز إينو:

لعب معتز إينو ضمن صفوف الزمالك 5 سنوات وحقق معه بطولة وحيدة، وفي صيف 2007 أعلن انتقاله لصفوف الغريم التقليدي النادي الأهلي بعد انتهاء تعاقده مع الفارس الأبيض، واستمر مع الأهلي حتي عام 2011 وحقق معه عدة بطولات وألقاب، وبعد رحيله عن القلعة الحمراء تنقل بين عدة أندية محلية بالدوري المصري.

4- طارق السعيد:

واحد من أبرز نجوم الزمالك تدرج في صفوف الناشئين بالنادي حتي تصعيده للفريق الأول ودافع عن ألوان القميص الأبيض سنوات طويلة وحصد معه عدة بطولات محلية وإفريقية، ثم خاض تجربة احتراف ضمن صفوف فريق أندرلخت البلجيكي، وعندما طلب مسؤولي الزمالك عودته للفريق، لم يتأخر لحظة وعاد لمصر ولعب ضمن صفوف الزمالك وبعد انتهاء تعاقده انتقل لصفوف الأهلي ولعب معه موسم ونصف قبل أن يعلن اعتزاله عام 2008.

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5- محمد صديق:

انتقل لصفوف الزمالك عام 2002 قادمًا من فريق مو كوجاليسبور التركي، ولعب ضمن صفوف القلعة البيضاء 4 مواسم، وبعد نهاية عقده مع الزمالك انتقل لصفوف الأهلي في صيف 2006، وكان ضمن كتيبة المارد الأحمر الذي توج بـ"برونزية" مونديال الأندية، وبعد رحيله عن الأهلي تنقل بين عدة أندية محلية قبل اعتزاله كرة القدم.

6- صبري رحيل:

انتقل لصفوف الزمالك في 2009 قادمًا من مصر المقاصة، ولعب مع الفريق الأبيض لمدة 3 مواسم ونصف وتألق معه بشكل كبير، وبعد انتهاء تعاقده، قرر الرحيل إلي النادي الأهلي في صفقة انتقال حر في صيف 2013 وحقق مع المارد الأحمر العديد من الألقاب والبطولات، ورحل مؤخرًا إلي الاتحاد السكندري.

7- نادر السيد:

لعب نادر السيد حارس مرمي منتخب مصر السابق ضمن صفوف الزمالك 6 سنوات تقريبًا حصد خلالها عدة بطولات بالقميص الأبيض، واعتبرته الجماهير البيضاء واحد من رموز النادي نظرًا لما حققه من نجاحات رفقة الفريق، ولكن بعد رحيله عن الزمالك تنقل بين عدة أندية منها كلوب بروج البلجيكي وجولدي واكراتيتوس اليوناني والاتحاد السكندري والمصري، قبل أن يصدم الزمالكاوية ويعلن انتقاله لصفوف الأهلي في موسم 2005-2006 في صفقة اثارت ضجة كبيرة واعتبرته جماهير الزمالك "خائن" للفريق الأبيض.

8- إسلام الشاطر:

انتقل "الشاطر" لصفوف الزمالك موسم 2003-2004 ولعب معه عدة أشهر قبل اعارته لصوف اتحاد جدة السعودي، ثم فاجئ الجميع وعاد لمصر ولكن عبر بوابة النادي الأهلي في صدمة قوية للجماهير البيضاء، ولعب ضمن صفوف الاهلي عدة سنوات وحقق معه العديد من البطولات، بعدها تنقل بين عدة أندية منها حرس الحدود وبتروجيت قبل اعتزاله كرة القدم.

9- جمال حمزة:

قضي جمال حمزة معظم مسيرته الكروية ضمن صفوف نادي الزمالك وكان أحد أبرز نجوم الفريق الأبيض، رحل عنه عام 2009 لخوض تجربة احتراف مع نادي ماينز الألماني لكنه لم يثبت وجوده وعاد لمصر ولعب ضمن صفوف فريق الجونة، ثم انتقل لصفوف الاهلي موسم 2010-2011، ولكنه لم يستمر طويلًا حيث خاض معسكر مع الأهلي في ألمانيا وعاد بعدها وفسخ النادي التعاقد معه.

10- مؤمن زكريا:

انتقل مؤمن زكريا لصفوف الزمالك موسم 2013-2014 علي سبيل الاعارة قادمًا من نادي إنبي، وتألق مع الفارس الأبيض بشدة خلال موسم ونصف، وحقق معه لقب بطولة كأس مصر، وخرجت أنباء تؤكد اقتراب مسؤولي الزمالك من التعاقد معه بشكل نهائي، لكن كانت المفاجأة انتقال "مؤمن" للنادي الأهلي في يناير 2015، في صفقة صدمت الجماهير الزملكاوية، ولا يزال اللاعب ضمن صفوف القلعة الحمراء حتي الآن.