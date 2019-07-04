رياضة | انتقال نجم وسط سبورتينج لشبونة إلى ليفربول يواجه صعوبات كبيرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر انتقال نجم وسط سبورتينج لشبونة إلى ليفربول يواجه صعوبات كبيرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

مازال نادي ليفربول الإنجليزي، بقيادة المدرب الألماني يورجن كلوب، يواصل مساعيه للتعاقد مع لاعب خط وسط مميز، خلال سوق الإنتقالات الصيفية الحالية.

وبحسب ما ذكره موقع "ليفربول إيكو" الإنجليزي، فإن اللاعب الدولي البرتغالي برونو فيرنانديز متوسط ميدان فريق سبورتينج لشبونة، يبدو و كأنه لاعبٌ يفي بجميع المتطلبات كلاعب لليفربول.

وأشار الموقع أن مبلغ الـ60 مليون يورو المطلوب من أجل اللاعب، ومع قائمة كلوب التي تعج بالخيارات في خط الوسط، يبدو أن هذا الانتقال غير مُرجح.