رياضة | رسميا.. سان جيرمان يعلن أولى صفقاته في الميركاتو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رسميا.. سان جيرمان يعلن أولى صفقاته في الميركاتو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي تعاقده رسميًا مع أندير هيريرا لاعب وسط اليونايتد السابق لمدة خمس سنوات في صفقة انتقال حر مجانًا بعد نهاية عقده مع الشياطين الحمر.

وحصل باريس على خدمات اللاعب الإسباني لمدة خمس مواسم لينتهي عقده في 30 يونيو لعام 2024 المقبل بشكل رسمي.

ويصل لاعب خط الوسط الأسباني البالغ من العمر 29 عامًا إلى العاصمة الفرنسية باريس لإكمال تشكيلة الفريق بفضل خبرته وبراعته واحترافه ، وسوف يرتدي القميص رقم 21.

وقال أندير هيريرا بعد توقيعه رسميًا مع باريس: سعيد للغاية بالتوقيع مع نادي باريس سان جيرمان هو أكبر نادٍ في فرنسا كما أنني سعيد بالعيش في مدينة باريس.