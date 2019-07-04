رياضة | فيدرر يعبر إلى الدور الثالث ببطولة ويمبلدون

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فيدرر يعبر إلى الدور الثالث ببطولة ويمبلدون والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بلغ الأسطورة السويسري روجيه فيدرر المصنف ثانيا (في الدورة) الدور الثالث من بطولة ويمبلدون ثالثة البطولات الأربع الكبرى، بفوزه السهل الخميس في لندن على البريطاني جاي كلارك المشارك ببطاقة دعوة 6-1 و7-6 (7-3) و6-2.

ويبحث فيدرر، المتوج 8 مرات في ويمبلدون، عن لقبه الحادي والعشرين في البطولات الأربع الكبرى ليعزز رقمه القياسي.

وضرب فيدرر 46 كرة فائزة في مواجهة اللاعب المصنف 169 عالميا. ويلتقي فيدرر في الدور المقبل لوكا بوي الفائز على غريغوار بارير 6-1 و7-6 (7-0) و6-4.

وحسم فيدرر المجموعة الأولى في 28 دقيقة، لكنه واجه مقاومة من صاحب الأرض في الثانية امتدت حتى الشوط الفاصل "تاي بريك". وفي الثالثة، حسم السويسري المواجهة بسرعة.