رياضة | "جاريث بيل" يهدد ميركاتو ريال مدريد بالفشل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "جاريث بيل" يهدد ميركاتو ريال مدريد بالفشل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أشارت تقارير صحفية إسبانية، إلى أن الويلزي جاريث بيل، لاعب ريال مدريد الإسباني، الذي لا يملك عروضا ما زال مصرا على عدم الرحيل عن النادي الملكي.
وأكدت التقارير على أن النجم الويلزي لا يريد الخروج من ريال مدريد، وببقائه سيكلف النادي راتبًا باهظًا، لكي يلعب دورا ثانويا تحت إدارة زين الدين زيدان.
وذكرت صحيفة "Abc" الإسبانية، أنه يحقق نادي ريال مدريد مكاسب مالية جيدة من بيع اللاعبين هذا الصيف، لكن هذا الأمر لا يسري على قضية بيل، حيث أنه ما زال الويلزي في مفترق طرق بين رغبته البقاء في العاصمة الإسبانية وبين رفض زيدان منحه دورا مهما في المستقبل.
ويعتبر راتب بيل باهظا للاعب سيكون في الدكة الإحتياطية، حيث يستلم اللاعب الدولي الويلزي مبلغ 10 ملايين يورو صافية وهو ثاني أعلى راتب في الفريق.
ويقول وكيل أعمال بيل، جوناثان بارنيت بأن اللاعب يرغب بالبقاء لكن زيدان أوضح عدم نيته الاعتماد عليه ولم يشركه حتى في آخر 3 مباريات نهاية الموسم.
وعلى الجانب المقابل، ليس هناك لاعب سيدر مبلغا ماليا كبيرا مثل بيل حال رحيله، بعد بيع ماركوس يورينتي، ماتيو كوفاسيتش، راؤول دي توماس وثيو هيرنانديز، فقد كسب ريال مدريد 125 مليونا دون ذكر عمليه بيع خاميس رودريجيز، بورخا مايورال، داني سيبايوس ولوكاس فاسكيز بعد.
لكن بيل سيكون أعلى صفقة مبيعا بينهم.
الجدير بالذكر أن رحيل سيقرب من قدوم أسماء هجومية لامعة، مثل نيمار دا سيلفا أو كيليان مبابي، وهي أسماء لم تبتعد إطلاقا عن رادار رئيس الريال فلورنتينو بيريز، وسوف يصل خلال الأسبوع القادم إيدين هازارد ولوكا يوفيتش وسيتوجه الفريق لكندا، ويأمل الكثيرون ألا يكون اسم جاريث بيل ضمن قائمة المسافرين.