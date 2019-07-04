رياضة | "جاريث بيل" يهدد ميركاتو ريال مدريد بالفشل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "جاريث بيل" يهدد ميركاتو ريال مدريد بالفشل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشارت تقارير صحفية إسبانية، إلى أن الويلزي جاريث بيل، لاعب ريال مدريد الإسباني، الذي لا يملك عروضا ما زال مصرا على عدم الرحيل عن النادي الملكي.

وأكدت التقارير على أن النجم الويلزي لا يريد الخروج من ريال مدريد، وببقائه سيكلف النادي راتبًا باهظًا، لكي يلعب دورا ثانويا تحت إدارة زين الدين زيدان.

وذكرت صحيفة "Abc" الإسبانية، أنه يحقق نادي ريال مدريد مكاسب مالية جيدة من بيع اللاعبين هذا الصيف، لكن هذا الأمر لا يسري على قضية بيل، حيث أنه ما زال الويلزي في مفترق طرق بين رغبته البقاء في العاصمة الإسبانية وبين رفض زيدان منحه دورا مهما في المستقبل.