رياضة | المحاولة الأخيرة.. زيدان يأمر بيريز بضم "المُنقذ" مهما كلفه الأمر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المحاولة الأخيرة.. زيدان يأمر بيريز بضم "المُنقذ" مهما كلفه الأمر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت تقارير صحفية إسبانية، أن إدارة نادي ريال مدريد برئاسة فلورنتينو بيريز ستقوم بمحاولة أخيرة من أجل ضم لاعب الوسط بول بوجبا من مانشستر يونايتد وذلك في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأشارت الصحف الاسبانية أن الفرنسي زين الدين زيدان يريد بوجبا مهما كلف الثمن لكن مانشستر يونايتد يطلب 170 مليون من أجل التخلي عن خدمات بوجبا.

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وأشارت الصحف إلى أن دانييل ليفي رئيس نادي توتنهام يعرض خدمات كريستيان إريكسين على ريال مدريد بمقابل مبلغ 70 مليون يورو.

كانت التقارير قد ربطت فان دي بيك نجم أياكس أمستردام بالانتقال إلى ريال مدريد، لكن الأمور ليست واضحة حالياً بسبب رغبة زيدان الأولى وهي ضم بول بوجبا.

ودخلت إدارة نادي يوفنتوس على خط المفاوضات مع بول بوجبا الذي أبدى موافقة مبدئية على الرحيل عن صفوف مانشستر يونايتد وخوض تجربة جديدة.