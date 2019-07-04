رياضة | الاتحاد يصل إلى مانشستر استعدادا للموسم الجديد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الاتحاد يصل إلى مانشستر استعدادا للموسم الجديد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، مساء اليوم الخميس، إلى مدينة مانشستر البريطانية، لبدء المعسكر الإعدادي للموسم الجديد 2019-2020.

وترأس بعثة الاتحاد، رئيس النادي أنمار بن عبدالله الحائلي، وبمرافقة نائب رئيس النادي، المشرف العام على كرة القدم أحمد بن عصام كعكي.

ومن المقرر أن يستمر معسكر الاتحاد، حتى 25 يوليو الجاري، قبل أن تتوجه البعثة إلى الإمارات، للانخراط في معسكر يستمر حتى 4 أغسطس المقبل.

ويستعد الاتحاد لبداية الموسم الجديد؛ لتعويض خيبات العام الماضي، والذي نافس فيه لتفادي الهبوط ختى الجولات الأخيرة من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.