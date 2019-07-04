رياضة | ريال مدريد يقوم بمحاولته الأخيرة للتعاقد مع بوجبا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ريال مدريد يقوم بمحاولته الأخيرة للتعاقد مع بوجبا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستعد نادي ريال مدريد الإسباني، للقيام بمحاولته الأخيرة، من أجل التعاقد مع النجم الفرنسي بول بوجبا، متوسط ميدان ملعب مانشستر يونايتد الإنجليزي، خلال الصيف الحالي.

الجدير بالذكر أن الفرنسي زين الدين زيدان مدرب الريال يريد بوجبا مهما كلف الثمن، لكن مان يونايتد يطلب 170 مليون، ولكن دانيل ليفي رئيس توتنهام هوتسبير يعرض لاعبه كريستيان إريكسن بـ 70 مليون جنيه استرليني، ومازال دوني فان دي بيك لاعب أياكس أمسترادم الهولندي ينتظر.

وذكرت صحيفة "ABC" أن بوجبا يُعد هدفًا شبه مستحيل يطالب زيدان ريال مدريد بجعله ممكنًا كما فعل مع لويس فيجو والظاهرة رونالدو وكريستيانو رونالدو، ومع زيدان نفسه قبل 18 عامًا، خاصة وأن مانشستر خفّض السعر من 180 إلى 170 مليون بينما لن يدفع ريال مدريد أكثر من 130 مليون إلا أن النادي مستعد لإدخال لاعبين ضمن الصفقة لتخفيض السعر.

وإن وافق يونايتد على ذلك فيمكنه الاختيار بين جاريث بيل، فرانشسيسكو إيسكو أو لاعبٍ آخر، وما أوضحته إدارة النادي الملكي لزيدان هو أن للصفقة حدًا أقصى مدته أسبوعان لأن الصفقة ستكون مستحيلة إن واصل إد ودوارد رفضه التفاوض.

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مانشستر يبدأ التحضيرات غدًا قبل السفر إلى أستراليا وبوجبا سيطلب من ودوارد الرحيل ولن يرغب بالسفر مع الفريق. حينها سيعود ريال مدريد للعمل إذ يتبقى للنادي 15 يومًا وإن واجه النادي إصرارًا على عدم البيع فلن يواصل التفاوض فهناك أهداف أخرى لا يمكنها الانتظار.

وبما أن سوق الانتقالات للبريميرليغ يُغلق عند الـ 8 من أغسطس فإن مهلة الأسبوعين ذاتها تنطبق على إريكسين كما أن فان دي بيك وأياكس ينتظران أيضًا ريال مدريد فهو الخيار الثالث.

بينما تنتظر النادي مفاوضات معقدة، يظل إريكسين الاحتمالية الأكثر واقعية بما أن توتنهام يرغب بالبيع. زيدان يمكن أن يحصل على إريكسين اليوم إن أراد ذلك إذ يريد دانيل ليفي بيع اللاعب تجنبًا لخسارته دون مقابل، وكيل اللاعب ينتظر اتصال مدريد ويمكن أن يتم الاتفاق بـ 70 مليون.

الخيار الثالث هو فان دي بيك، أياكس سيطلب 75 مليون لكن ريال مدريد لن يدفع أكثر من 50 مليون إن تحرك لإتمام الصفقة، هناك حقيقة واضحة ألا وهي أن ريال مدريد بسعر بوجبا يمكنه التعاقد مع مارادوني كما يُطلَق عليه في هولندا بالإضافة للدنماركي إريكسن.