رياضة | بعثة كوت ديفوار تصل السويس لمواجهة مالي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعثة كوت ديفوار تصل السويس لمواجهة مالي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وصلت بعثة منتخب كوت ديفوار، إلى مدينة السويس قادمة من القاهرة، اليوم، الخميس، استعدادا لمواجهة مالي الاثنين المقبل ضمن مباريات دور الستة عشر لبطولة كأس أمم إفريقيا.

وعقب وصول البعثة بعد حوالي ساعتين و20 دقيقة فى الطريق من القاهرة للسويس، تناول الفريق الغداء، وبعدها مباشرة توجه إبراهيم كامارا المدير الفني ومساعديه إلى ملعب بتروجت لمعاينته قبل خوض أول حصة تدريبية عليه مساء اليوم.