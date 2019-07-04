رياضة | مهاجم ريال مدريد على رادار خيتافي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مهاجم ريال مدريد على رادار خيتافي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يسعى نادي خيتافي الإسباني برئاسة ميجيل أنخيل توريس، لتدعيم صفوفه، خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

وقال رئيس خيتافي، خلال تصريحات صحفية: "سوف نسأل ريال مدريد عن إمكانية التعاقد مع إبراهيم دياز على سبيل الإعارة وسنكون مهتمين ايضاً في حال داني سيبايوس اراد الانضمام".

الجدير بالذكر ان ريال مدريد قد تعاقد مع دياز، خلال الشتاء الماضي من صوف مانشستر سيتي الإنجليزي، ولكنه لم يشارك كثيرًا مع الميرنجي.

بينما سيبايوس، يعد في ظروف مخالفة، حيث أكد الفرنسي زين الدين زيدان مدرب الريال، عن عدم قناعته بإمكانيات اللاعب، وأنه لن يكون ضمن خططه في الموسم المقبل.