رياضة | بني سويف يخوض معسكرا في الأسيوطي استعدادا للممتاز "ب"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بني سويف يخوض معسكرا في الأسيوطي استعدادا للممتاز "ب" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر حسن موسي المدير الفنى للفريق الكروى الاول بنادى بنى سويف الرياضى منح لاعبيه راحة من التدريبات الجمعة على ـن يعود الفريق لأداء التدريبات مطلع الاسبوع القادم .

ومن المقرر إقامة معسكر للفريق السويفى بمنتجع الاسيوطى سبورت يوم 13 يوليو القادم ومن المنتظر تقديم الصفقات الجديدة للفريق من خلاله والتدريب على فترتين .

على جانب آخر قال ياسر التونى مدير الكرة ببنى سويف فى تصريحات خاصة لـ " الخليج 365 الرياضى " : ما أثير عن استغناء النادى عن عدد كبير من الاعبين مواليد 1997 امر خاطئ ، لدينا 13 لاعب من مواليد 1997 وتم تحرير عقود للاعبين المتميزين وبانتظار قرار المدير الفنى للفريق بروؤيتهم بالملعب واختياراته وسيتم اعاراة المتبقى .

وأضاف : تم مشاركة ما يقرب من 3 لاعبين بالاسبوع الاول مع الفريق بالتدريبات ولم يتم الاستغناء عن لاعبي الفريق سوى أحمد عبد الرحيم حارس مرمى الفريق الذي رحل بنهاية الموسم .