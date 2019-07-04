رياضة | عاجل.. محمد صلاح يثير ذعر المنتخب قبل مواجهة جنوب إفريقيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. محمد صلاح يثير ذعر المنتخب قبل مواجهة جنوب إفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم، إراحة محمد صلاح نجم الفريق من تدرييات اليوم، استعدادا لمواجهة جنوب إفريقيا، بالأمم الإفريقية.

ويأتي إراحة صلاح، من المران عقب تعرضه لنزلة برد شديدة، واقتراح الجهاز الطبي بإبعاده عن التدريبات، حتى لا تتفاقم حالته قبل المواجهة المرتقبة.

ويواصل المنتخب الوطني اليوم أداء تدريباته استعدادا للقاء جنوب أفريقيا يوم السبت المقبل ضمن مباريات دور ال 16 لبطولة الأمم الإفريقية.