رياضة | حساب برشلونة الرسمي يُرحب بالصفقة الجديدة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حساب برشلونة الرسمي يُرحب بالصفقة الجديدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وضم برشلونة دي يونج قادمًا من أياكس مقابل 75 مليون يورو، بالإضافة إلى 11 مليون يورو كمتغيرات، ووقع اللاعب وقع عقدًا لمدة 5 مواسم، حتى موسم 2023-2024.

رحب حساب نادي برشلونة الإسباني الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، بالهولندي فرانك دي يونج نجم الفريق الجديد المنتقل من أياكس إلى برشلونة خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وكان الفريق الكتالوني قد نجح برشلونة في حسم الصراع على دي يونج، بعد منافسة شرسة مع باريس سان جيرمان الفرنسي ومانشستر سيتي الإنجليزي.