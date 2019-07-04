رياضة | تدريبات قوية لحراس الزمالك في المعسكر الخارجي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تدريبات قوية لحراس الزمالك في المعسكر الخارجي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ركز أيمن طاهر مدرب حراس مرمي الفريق الاول لكرة القدم ، خلال المران على تعامل الحراس الثلاثة للفريق عماد السيد وعمرو صلاح ومحمود عبد المنصف ، على كيفية التصدي للعرضيات والتصويبات من خارج منطقة الجزاء .

وظهر حراس مرمي الزمالك بشكل مميز خلال المران ، والتعامل بشكل جيد مع العرضيات والتصويبات .

ويخوض الزمالك ، غد الجمعة ، أولي المباريات الودية ، بمعسكر قبرص أمام فريق ايل ليماسول بطل كأس قبرص هذا الموسم .